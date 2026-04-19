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“Que la voluntad del pueblo se imponga”: Ritter antes de emitir su voto

El candidato llegó a la Catedral Metropolitana, donde participó en una misa antes de continuar con su agenda del día.

Red Uno de Bolivia

19/04/2026 8:04

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El candidato a la Gobernación de Santa Cruz, Otto Ritter, llegó este domingo a la Catedral Metropolitana, donde participó en una misa como parte del inicio de sus actividades.

Antes de ingresar al templo, Ritter explicó el motivo de su presencia y señaló: “Hoy día venimos primero a pedir la bendición de Dios para todo el pueblo cruceño, no solamente para nosotros”.

En ese contexto, también se refirió a la participación ciudadana durante el proceso electoral y expresó: “Pedirle a la ciudadanía que hoy comparezca a las urnas, vaya y vote; la voluntad del pueblo es la que se debe imponer”.

Asimismo, remarcó la importancia del voto como mecanismo democrático: “Esa voluntad del pueblo se expresa justamente con el voto”, y añadió: “Pedirle a todos que vayan a votar por el bien de la democracia y por el bien de Santa Cruz”.

Respecto a su agenda, el candidato indicó que, tras la misa, continuará con otras actividades programadas. “Primero como de costumbre venir a misa, después vamos a tener una conferencia y de ahí ir a votar”, detalló.

Ritter también adelantó que acompañará a otros postulantes durante la jornada. “Vamos a acompañar a nuestros candidatos a asambleístas a votar y a otra gente más”, afirmó.

Tras sus declaraciones, el candidato ingresó a la Catedral Metropolitana, desde donde continuará con su agenda en el marco del proceso electoral que se desarrolla en el departamento.

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