Velasco destaca encuentro y señala que la Gobernación consiguió liquidez para trabajar

Tras su participación en el encuentro nacional convocado por el Gobierno en la ciudad de Cochabamba, el gobernador Juan Pablo Velasco regresó a la capital cruceña y calificó la cita como positiva, al asegurar que permitió avanzar en acuerdos para enfrentar la crisis económica y fortalecer las autonomías departamentales.

“Conforme con el encuentro, fue muy importante. Muy conforme porque quedó claro que la única forma de salir adelante es todos juntos”, afirmó la autoridad a su llegada a Santa Cruz. Destacando el paquete de leyes anunciado por el presidente que será presentado a comisiones en los próximos días.

Velasco también señaló que sostuvo una reunión con el ministro de Economía para gestionar liquidez inmediata destinada a cubrir las obligaciones financieras de la Gobernación durante este mes.

Sin embargo, remarcó que el objetivo de fondo apunta a consolidar una administración autosostenible. “Ya estamos trabajando para que, en mediano y largo plazo, seamos una Gobernación autónoma”, sostuvo.

En cuanto a la redistribución de recursos, indicó que el mandatario expresó su respaldo a una fórmula de coparticipación “50-50” entre el nivel central y las entidades subnacionales. Según explicó, planteó que ese mecanismo quede reflejado en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2027.

Respecto a la Ley 1720, reiteró su pedido para que el Senado modifique algunos artículos y permita que cada departamento defina si aplica o no la norma.

“Es injusto que se esté atravesando a la Gobernación tener competencias sin recursos”, afirmó, al agregar que ese tema también fue comprometido para ser incorporado en el PGE 2027.

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