La rapera estadounidense Ice Spice fue víctima de una agresión durante la madrugada del 15 de abril de 2026, mientras se encontraba en un restaurante de comida rápida en Hollywood, Los Ángeles.

El hecho, que quedó registrado en video y fue difundido por TMZ, muestra el instante en que una mujer se acerca a la artista, intercambia palabras con ella y le propina una bofetada.

En las imágenes se observa a la intérprete cuyo nombre real es Isis Naija Gaston sentada junto a una amiga cuando ocurre el ataque. La agresión desencadenó una reacción inmediata de la cantante, lo que derivó en una pelea que rápidamente se intensificó dentro del local y se extendió hacia el estacionamiento y la vía pública.

Testigos presentes intentaron separar a las involucradas mientras la situación se tornaba caótica. Durante el altercado, Ice Spice habría lanzado el teléfono de la agresora, identificada como Vayah, quien posteriormente afirmó que actuó tras sentirse insultada.

El incidente ocurre pocos días después de que la rapera fuera vista públicamente junto a la estrella del pop Taylor Swift, un encuentro que había generado atención mediática.

Tras lo sucedido, el abogado de la artista, Bradford Cohen, confirmó que el caso fue reportado al Departamento de Policía de Los Ángeles. En declaraciones difundidas, aseguró que se seguirán todas las vías legales disponibles para responsabilizar a los implicados, tanto en el ámbito penal como civil. Además, indicó que se analiza la posibilidad de emprender acciones contra el establecimiento por presuntas deficiencias en las medidas de seguridad.

El caso continúa bajo investigación mientras el video sigue circulando en redes sociales, generando debate sobre la seguridad de figuras públicas en espacios cotidianos.

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