Taylor Swift causa polémica por su llegada 'secreta' a juego de su novio

Taylor Swift volvió a acaparar los reflectores, pero esta vez por una razón diferente. La cantante, conocida por su presencia constante en los partidos de los Kansas City Chiefs, donde juega su novio, Travis Kelce, generó controversia al intentar pasar desapercibida en el último encuentro contra los Philadelphia Eagles.

Videos que circulan en redes sociales muestran el momento en que Swift llega al Arrowhead Stadium rodeada de su equipo de seguridad. Sin embargo, lo que ha desatado críticas y especulaciones es la manera en que lo hicieron: montaron una pared desplegable para cubrir su paso y evitar ser capturada por cámaras o celulares, según publican medios internacionales.

¿Un intento de privacidad o algo más?

Esta inusual acción ha provocado una ola de rumores. Mientras algunos especulan que la cantante está extremando sus medidas de seguridad tras el reciente asesinato de un fan, otros creen que la razón podría ser un posible embarazo, aunque ninguna de estas teorías ha sido confirmada por su equipo.

Además de su llegada blindada, otro detalle que llamó la atención fue su completa ausencia en la transmisión del partido. A diferencia de encuentros anteriores, en esta ocasión no hubo ningún primer plano de Swift apoyando a su pareja, Travis Kelce, lo que alimentó aún más el misterio.

A pesar de sus esfuerzos por pasar desapercibida, algunos asistentes lograron captar el momento de su llegada, generando un intenso debate en redes sociales sobre la necesidad de esta medida de privacidad y lo que podría significar.

