PumaKatari ajusta sus horarios: mira las horas de atención al público

Debido al aumento en los costos de operación y para priorizar la movilidad en horas punta, el servicio de transporte público PumaKatari funcionará solo en franjas horarias de alta demanda desde este lunes.

Silvia Sanchez

22/12/2025 13:51

El servicio de transporte público PumaKatari de Cochabamba modificará sus horarios y solo atenderá en franjas de alta demanda, con el objetivo de garantizar la movilidad eficiente de los usuarios durante las horas más concurridas.

Los nuevos horarios son:

  • 06:00 a 09:00

  • 17:00 a 22:00

Tarifas vigentes

  • Adultos: Bs 2,30 a Bs 2,50 (dependiendo de la ruta).

  • Adultos mayores, personas con discapacidad y menores de 18 años: Bs 1,50.

  • Estudiantes universitarios: Bs 1,80.

La tarifa oficial definitiva se definirá tras la próxima reunión entre la Alcaldía y autoridades nacionales.

Motivo de los cambios

Gonzalo Barrientos, director de Gobernabilidad de la Alcaldía, explicó que un análisis de costos del servicio reveló un incremento del 30% en el gasto de combustible, lo que afecta directamente la operatividad diaria del PumaKatari.

Por ello, la Alcaldía estudia alternativas para mantener el servicio de manera eficiente y sostenible, incluyendo posibles medidas compensatorias relacionadas con el Decreto Supremo 5503, como un ajuste en la tarifa del pasaje.

