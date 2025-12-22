Debido al aumento en los costos de operación y para priorizar la movilidad en horas punta, el servicio de transporte público PumaKatari funcionará solo en franjas horarias de alta demanda desde este lunes.
22/12/2025 13:51
El servicio de transporte público PumaKatari de Cochabamba modificará sus horarios y solo atenderá en franjas de alta demanda, con el objetivo de garantizar la movilidad eficiente de los usuarios durante las horas más concurridas.
Los nuevos horarios son:
06:00 a 09:00
17:00 a 22:00
Tarifas vigentes
Adultos: Bs 2,30 a Bs 2,50 (dependiendo de la ruta).
Adultos mayores, personas con discapacidad y menores de 18 años: Bs 1,50.
Estudiantes universitarios: Bs 1,80.
La tarifa oficial definitiva se definirá tras la próxima reunión entre la Alcaldía y autoridades nacionales.
Motivo de los cambios
Gonzalo Barrientos, director de Gobernabilidad de la Alcaldía, explicó que un análisis de costos del servicio reveló un incremento del 30% en el gasto de combustible, lo que afecta directamente la operatividad diaria del PumaKatari.
Por ello, la Alcaldía estudia alternativas para mantener el servicio de manera eficiente y sostenible, incluyendo posibles medidas compensatorias relacionadas con el Decreto Supremo 5503, como un ajuste en la tarifa del pasaje.
