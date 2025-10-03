VIDEO: Taylor Swift hace un guiño al Real Madrid en su nueva canción

El guiño al club español no pasó desapercibido entre sus seguidores, especialmente los madridistas, que celebran la referencia en redes sociales.

Swift, conocida por incluir detalles y mensajes ocultos en sus letras, despertó la curiosidad de los fanáticos del fútbol al incorporar al equipo merengue en su obra.

El nuevo disco donde Swift hace la mención al Real Madrid, se estrenó bajo el título de The Life of a Showgirl, el mismo está compuesto por 12 canciones y en una de ellas, Wi$h Li$t, Taylor Swift compara la posibilidad de conseguir un contrato con el Real Madrid con otros sueños como lograr una Palma de Oro en el Festival de Cannes o un Oscar.

"Quieren esa libertad, vivir fuera del sistema. Quieren esos tres perros a los que llaman sus hijos. Y ese buen surf, sin hipócritas. Lo quieren todo. Quieren un contrato con el Real Madrid", señala Taylor.

Aunque no es la primera vez que la artista se inspira en elementos de la cultura popular, y muestra su conexión global con públicos de distintos ámbitos. En mayo de 2024 la cantante eligió el Santiago Bernabéu para realizar dos conciertos de su gira The Eras Tour.

Letra de Wish List, de Taylor Swift

They want that yacht life under chopper blades

They want those bright lights and Balenci' shades

And a fat ass with a baby face

They want it all

They want that complex female character

They want that critical smash Palme d'Or

And an Oscar on their bathroom floor

They want it all

And they should have what they want

They deserve what they want

Hope they get what they want

