‘La Cobra’ alienta a la selección boliviana y a Miguelito Terceros rumbo a 2026

Durante una reciente transmisión en vivo, 'La Cobra' manifestó que brindará su pleno apoyo a la selección boliviana en la Copa del Mundo 2026, reiteró que Bolivia es su selección y que ese hecho ya lo había manifestado en reiteradas oportunidades.

“Yo lo dije muchas veces amigos, mi selección en el Mundial es Bolivia, lo dije 84 veces ya, por eso yo en el Mundial voy a alentar a Bolivia, es mi selección, es la selección en la Copa del Mundo”, manifestó el streamer.

El streamer destacó además el cariño recibido por los aficionados bolivianos en Argentina y reafirmó su apoyo a Miguelito Terceros, dejando en claro que su admiración no se centra únicamente en figuras como Mbappé.

“Yo fui muchas veces a La Bombonera, y mucha gente de Bolivia me abrazó y me dijo te quiero mucho, gente de Bolivia que decide venir a la Argentina para ver a Boca y yo tengo que ser agradecido con el pueblo boliviano”, afirmó.

Así mismo, dijo que la gente manifiesta que 'La Cobra', es seguidor de Mbappé, pero señaló que no es así, ya que apoya a Miguelito Terceros, concluyó afirmando que no todo es el Barça y Real Madrid.

