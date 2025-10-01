TEMAS DE HOY:
Mujer muere junto a su bebé Inseguridad bullying

20ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

‘La Cobra’ alienta a la selección boliviana y a Miguelito Terceros rumbo a 2026

El popular streamer argentino 'La Cobra' expresó su respaldo a la selección boliviana y al futbolista promesa Miguelito Terceros, dejando claro que, su corazón estará con Bolivia en el Mundial 2026.

Jhovana Cahuasa

01/10/2025 19:47

Foto: Red Uno
Argentina

Escuchar esta nota

Durante una reciente transmisión en vivo, 'La Cobra' manifestó que brindará su pleno apoyo a la selección boliviana en la Copa del Mundo 2026, reiteró que Bolivia es su selección y que ese hecho ya lo había manifestado en reiteradas oportunidades.

“Yo lo dije muchas veces amigos, mi selección en el Mundial es Bolivia, lo dije 84 veces ya, por eso yo en el Mundial voy a alentar a Bolivia, es mi selección, es la selección en la Copa del Mundo”, manifestó el streamer.

El streamer destacó además el cariño recibido por los aficionados bolivianos en Argentina y reafirmó su apoyo a Miguelito Terceros, dejando en claro que su admiración no se centra únicamente en figuras como Mbappé.

“Yo fui muchas veces a La Bombonera, y mucha gente de Bolivia me abrazó y me dijo te quiero mucho, gente de Bolivia que decide venir a la Argentina para ver a Boca y yo tengo que ser agradecido con el pueblo boliviano”, afirmó.

Así mismo, dijo que la gente manifiesta que 'La Cobra', es seguidor de Mbappé, pero señaló que no es así, ya que apoya a Miguelito Terceros, concluyó afirmando que no todo es el Barça y Real Madrid.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD