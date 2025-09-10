Bolivia va al repechaje: así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Este martes concluyó la etapa de Eliminatorias Sudamericanas 2026, son seis selecciones que lograron una clasificación directa al mundial las cuales son: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia, y Paraguay.

Bolivia se encuentra en el séptimo lugar, tras haber logrado la victoria de 1-0 frente al pentacampeón del mundo Brasil, en un partido disputado en el estadio El Titán de la ciudad de El Alto.

Sin embargo, también fue definitivo el resultado que obtuvo Colombia frente a Venezuela que derrotó por 6-3, en un partido marcado de goles.

Tabla de posiciones:

Foto: CONMEBOL

