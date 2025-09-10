TEMAS DE HOY:
Abuso a estudiante Mujer secuestrada Caso Lorgio Saucedo

29ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Bolivia va al repechaje: así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Concluyó la fase de las Eliminatorias Sudamericanas y Bolivia mantiene vivo su sueño mundialista al asegurar un lugar en el repechaje. Conozca la ubicación de La Verde en la tabla de posiciones.

Jhovana Cahuasa

09/09/2025 22:39

Foto: CONMEBOL
La Paz

Escuchar esta nota

Este martes concluyó la etapa de Eliminatorias Sudamericanas 2026, son seis selecciones que lograron una clasificación directa al mundial las cuales son: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia, y Paraguay.

Bolivia se encuentra en el séptimo lugar, tras haber logrado la victoria de 1-0 frente al pentacampeón del mundo Brasil, en un partido disputado en el estadio El Titán de la ciudad de El Alto.

Sin embargo, también fue definitivo el resultado que obtuvo Colombia frente a Venezuela que derrotó por 6-3, en un partido marcado de goles.

Tabla de posiciones: 

Foto: CONMEBOL

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD