Deportes

(FOTOS) Miguelito Terceros enciende la esperanza: Bolivia le gana a Brasil 1-0

Observe las incidencias del partido entre Bolivia vs Brasil, jugado en el estadio El Titán de El Alto. Miguelito Terceros logró anotar el primer gol para Bolivia.

Jhovana Cahuasa

09/09/2025 20:47

Foto: APG
El Alto

Este martes Bolivia se enfrenta a Brasil, en el estadio Titán de Villa Ingenio por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Fue Miguelito Terceros quien a través de un penal logró marcar la diferencia de 1- 0, en el primer tiempo.

Galería de Fotos:

 

