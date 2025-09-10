(FOTOS) Miguelito Terceros enciende la esperanza: Bolivia le gana a Brasil 1-0

Te puede interesar:
Observe las incidencias del partido entre Bolivia vs Brasil, jugado en el estadio El Titán de El Alto. Miguelito Terceros logró anotar el primer gol para Bolivia.
09/09/2025 20:47
Escuchar esta nota
Este martes Bolivia se enfrenta a Brasil, en el estadio Titán de Villa Ingenio por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas.
Fue Miguelito Terceros quien a través de un penal logró marcar la diferencia de 1- 0, en el primer tiempo.
Galería de Fotos:
