Disponen tolerancia laboral para asistir al partido Bolivia vs Brasil este martes en El Alto

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de la Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional, emitió un comunicado en el que dispone tolerancia laboral excepcional con motivo del partido entre Bolivia y Brasil, por la jornada 18 de las Eliminatorias al Mundial 2026.

La medida fue solicitada por la Federación Boliviana de Fútbol y tiene como objetivo facilitar la asistencia al encuentro que se disputará este martes 9 de septiembre a las 19:30, en el estadio El Titán de Villa Ingenio, en la ciudad de El Alto.

“Dispone de manera excepcional tolerancia en la jornada laboral para el día martes 09 de septiembre, a partir de las 16:00, para las y los servidores del sector público que asistan al partido (...) quienes deberán presentar su correspondiente entrada que acredite su asistencia”, señala el comunicado oficial.

El documento también establece que los funcionarios que accedan a la tolerancia deberán compensar el tiempo utilizado. Esta compensación deberá coordinarse con las oficinas de Recursos Humanos de cada entidad, ya sea durante la semana o mediante el descuento de horas de vacación, en cumplimiento con la normativa vigente.

Respecto al sector privado, el Ministerio aclaró que la posibilidad de aplicar tolerancia debe ser consensuada entre empleador y trabajador, según las particularidades y horarios de cada actividad.

“En el sector privado esta determinación deberá ser consensuada por acuerdo de partes”, indica el comunicado.

Mira la programación en Red Uno Play