¡Llegó el día! Bolivia se juega todo ante Brasil por un cupo al Mundial

Bolivia se encuentra congregada por la selección, muchos ciudadanos de los diferentes departamentos llegaron hasta la sede de Gobierno, para poder presenciar el encuentro deportivo de Bolivia frente a Brasil.

“Confiamos en que nuestra selección va a entrar al mundial a ganar a los de Brasil, y espero que les vaya muy bien en el partido", manifestó un pequeño hincha de La Verde.

Los hinchas se mantienen ilusionados con la Copa del Mundo, y esperan que Colombia gané a Venezuela, para que se pueda cumplir este sueño.

“Nosotros somos benianos y venimos de muy lejos para apoyar a la selección, queremos lograr un repechaje para lograr su clasificación al mundial que tanto queremos”, afirmó otro de los hinchas.

Este lunes en horas de la noche los hinchas armaron una verdadera fiesta deportiva en puertas del hotel donde se concentra la selección boliviana, hubo fotos y firmas de autógrafos, además los seleccionados recibieron el apoyo de la gente quienes se mantienen optimistas en lograr una victoria frente a Brasil.

El encuentro se jugará este martes a las 19:30 horas, en el estadio El Titán de Villa Ingenio de El Alto.

