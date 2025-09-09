Video: “Queremos llevarle alegría a la gente”, dijo Villegas previo al encuentro de Bolivia vs Brasil

El director técnico de la selección boliviana Óscar Villegas, habló este lunes con los medios, previo al partido que disputará Bolivia frente a Brasil este martes en el estadio el Titán de Villa Ingenio de la ciudad de El Alto.

Villegas recordó el tránsito que tuvo La Verde, durante la etapa de eliminatorias mundialistas, y dijo que es muy importante encontrarse en una etapa donde se juega la posibilidad de ir al mundial.

“Decía que no venía a vender humo, no venía a vender mundial solamente venía a trabajar muy duro y la propuesta era de un proyecto que se trata de un proceso. En el camino mi objetivo principal era Venezuela, nada más y si nos encontrábamos en el futuro en la posibilidad de hablar del mundial lo haríamos”, manifestó Villegas.

Villegas señaló que ahora lo importante es pensar en que la selección boliviana, juega una posibilidad de llegar al mundial a través del repechaje, y eso deja una sensación linda que llena de orgullo tanto en lo cualitativo y cuantitativo.

“Queremos una selección donde la gente sienta más o menos a qué juega, eso es importante para nosotros errores siempre habrá, los hemos tenido lamentablemente, los llamo incluso accidentes en varios partidos que nos costaron expulsiones también”, afirmó Villegas.

El director técnico de la selección agradeció a la dirigencia y a las personas que confiaron en su trabajo, pese a que dijo que algunos tenían muy poca posibilidad en el trabajo que realizaría, pese a ello señaló que ahora se siente feliz de estar en esta etapa.

“Me costó salir del hotel, está lleno de niños, y esos niños son los que más nos motivan, porque tienen una naturalidad y una inocencia que están viviendo este momento con muchísima intensidad y nos hacen sentir como padres y nos motivan muchísimo” agregó Villegas.

