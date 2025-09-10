Video: ¡Efecto sorpresa! gol interrumpido por Internet provoca doble celebración de hinchas bolivianos

Bolivia vs Brasil, un corte de Internet justo en el momento del gol de Miguelito Terceros sorprendió a los hinchas, quienes celebraron por doble partida al restablecerse la conexión.
10/09/2025 10:51
Escuchar esta nota
Un insólito hecho se suscitó este martes, en medio de la reunión de un grupo de amigos, quienes disfrutaron el partido de la selección boliviana frente a Brasil.
Lamentable el Internet se cortó en el momento exacto del gol, segundos después vuelve la conexión y se vino el doble festejo para los hinchas, el hecho se suscitó en Cochabamba.
En las imágenes se observa como los varones observan el gol a través del celular de uno de ellos, y festejan el gol. Segundos después vuelven a apreciarlo en el televisor, y festejan nuevamente como si fuera la primera vez que lo vieron.
El hecho insólito quedó registrado por uno de los presentes.
Mira la programación en Red Uno Play
10:00
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
10:00
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00