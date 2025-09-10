Video: ¡Efecto sorpresa! gol interrumpido por Internet provoca doble celebración de hinchas bolivianos

Un insólito hecho se suscitó este martes, en medio de la reunión de un grupo de amigos, quienes disfrutaron el partido de la selección boliviana frente a Brasil.

Lamentable el Internet se cortó en el momento exacto del gol, segundos después vuelve la conexión y se vino el doble festejo para los hinchas, el hecho se suscitó en Cochabamba.

En las imágenes se observa como los varones observan el gol a través del celular de uno de ellos, y festejan el gol. Segundos después vuelven a apreciarlo en el televisor, y festejan nuevamente como si fuera la primera vez que lo vieron.

El hecho insólito quedó registrado por uno de los presentes.

Mira la programación en Red Uno Play