Video: ¡Efecto sorpresa! gol interrumpido por Internet provoca doble celebración de hinchas bolivianos

Bolivia vs Brasil, un corte de Internet justo en el momento del gol de Miguelito Terceros sorprendió a los hinchas, quienes celebraron por doble partida al restablecerse la conexión.

Jhovana Cahuasa

10/09/2025 10:51

Foto: Red Uno
Cochabamba

Un insólito hecho se suscitó este martes, en medio de la reunión de un grupo de amigos, quienes disfrutaron el partido de la selección boliviana frente a Brasil.

Lamentable el Internet se cortó en el momento exacto del gol, segundos después vuelve la conexión y se vino el doble festejo para los hinchas, el hecho se suscitó en Cochabamba.

En las imágenes se observa como los varones observan el gol a través del celular de uno de ellos, y festejan el gol. Segundos después vuelven a apreciarlo en el televisor, y festejan nuevamente como si fuera la primera vez que lo vieron.

El hecho insólito quedó registrado por uno de los presentes.

 

