Raphinha explotó tras la derrota de Brasil en El Alto: esto fue lo que dijo

Brasil cerró su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con una inesperada caída por 1-0 ante Bolivia. Pese a estar ya clasificado a la cita mundialista, la derrota no pasó desapercibida para la delegación brasileña, especialmente para Raphinha, quien no se guardó nada tras el pitazo final.

El atacante del FC Barcelona explotó ante la prensa luego del compromiso, apuntando directamente a dos factores que provocaron el resultado: las condiciones del estadio boliviano y el polémico arbitraje del chileno Cristián Garay.

“A partir del momento en el que un equipo te hace jugar a 4.000 metros de altitud para poder ganar el partido, pienso que eso perjudica bastante a las demás selecciones”, declaró visiblemente molesto el extremo brasileño.

El jugador también cuestionó duramente la decisión del juez del encuentro, quien cobró un penal a favor de los locales que terminó definiendo el marcador.

“En un encuentro equilibrado como el que estábamos jugando, el árbitro se inventó un penal. Creo que eso complica aún más nuestro juego dentro del campo”, agregó Raphinha, todavía furioso.

Con este resultado, Bolivia logró quedarse con el cupo al repechaje rumbo al Mundial 2026, un hecho que celebró intensamente “La Verde” y sus hinchas en El Alto. Para Brasil, en cambio, la derrota genera ruido interno, pese a la tranquilidad de tener asegurado su pasaje a la Copa del Mundo.

