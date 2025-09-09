TEMAS DE HOY:
Deportes

Así está el panorama en los exteriores del estadio 'El Titán', horas antes del Bolivia vs. Brasil

El día llegó, Bolivia hoy se juega una posible clasificación al Mundial. Hinchas bolivianos colmaron los alrededores del estadio 'El Titán' con banderas tricolor mostrando su apoyo a la selección.

Jhovana Cahuasa

09/09/2025 17:02

Foto: APG
El Alto

Este martes a partir de las 19:30 horas se disputará el encuentro futbolístico y mundialista entre la selección de Bolivia frente a Brasil.

“La Verde” buscará repetir la hazaña lograda en el año 1993 cuando la selección boliviana logró su pase al mundial de 1994. Hoy los seleccionados buscarán la victoria frente al pentacampeón del Mundo Brasil, y esperarán los resultados del encuentro que se disputará entre Colombia y Venezuela para mantener vivo el sueño mundialista.

Los aficionados bolivianos llegaron al estadio 'El Titán' de El Alto, con horas de anticipación luciendo poleras, gorras y distintivos de la selección, mientras pintan sus rostros con los colores de la bandera nacional.

De esa manera muestran su fervor y apoyo incondicional al equipo boliviano.

