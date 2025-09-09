Este martes a partir de las 19:30 horas se disputará el encuentro futbolístico y mundialista entre la selección de Bolivia frente a Brasil.

“La Verde” buscará repetir la hazaña lograda en el año 1993 cuando la selección boliviana logró su pase al mundial de 1994. Hoy los seleccionados buscarán la victoria frente al pentacampeón del Mundo Brasil, y esperarán los resultados del encuentro que se disputará entre Colombia y Venezuela para mantener vivo el sueño mundialista.

Los aficionados bolivianos llegaron al estadio 'El Titán' de El Alto, con horas de anticipación luciendo poleras, gorras y distintivos de la selección, mientras pintan sus rostros con los colores de la bandera nacional.

De esa manera muestran su fervor y apoyo incondicional al equipo boliviano.

