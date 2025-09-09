¡El sueño de un país! Marcelo Martins llega a El Alto para apoyar a ‘La Verde’ frente a Brasil

A horas del crucial partido entre Bolivia y Brasil, por la última jornada de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, la presencia de Marcelo Martins volvió a encender el ánimo en la hinchada nacional.

El máximo goleador de la Selección boliviana arribó a El Alto para apoyar de cerca al equipo dirigido por Óscar Villegas. Aunque ya está retirado del combinado nacional, Martins confirmó que estará en el estadio para acompañar.

“Creo que no es solo un sueño mío, sino de todo un país. Todos queremos que Bolivia vaya al Mundial y logre el repechaje. Así como los hinchas que estamos aquí, todo un país los está apoyando”, afirmó Martins.

Martins aseguró que, además del respaldo emocional, brindará consejos y recomendaciones al plantel.

“Soy un hincha más, voy a estar dentro de la cancha, pero vamos a estar transmitiendo las mejores vibras a los jugadores”, añadió.

Bolivia necesita una victoria frente a Brasil en el estadio Municipal de El Alto y, además, que Venezuela no derrote a Colombia para mantener viva la esperanza del repechaje.

