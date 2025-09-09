Dos jóvenes fallecen por gases tóxicos dentro de una mina en Potosí

Personal policial reportó la muerte de dos personas por la presunta inhalación de gases tóxicos al interior de una mina en Potosí, con lo que se eleva el número de mineros fallecidos a 90 en lo que va del año.

Según el reporte policial, se presume que ambas personas no pertenecen a la cooperativa minera.

“Había dos personas que habían fallecido en el interior de la mina, fueron sorprendidos por el gas de mina. Realizando las investigaciones, se determinó que eran dos personas que no trabajaban en la mina de dicha cooperativa”, explicó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Potosí, coronel Marco Antonio Dávalos.

Uno de los cuerpos, habría sido hallado a 40 metros de profundidad y el segundo cadáver a 150 metros.

“Lamentamos informar que ya tenemos 90 personas fallecidas en el interior de la mina hasta la fecha”, agregó el jefe policial.

