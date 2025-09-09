TEMAS DE HOY:
Policial

Revelan autopsia de los dos cuerpos atados y con bolsas en la cabeza en Pando

Ambas personas, tanto el varón como la mujer, tenían impactos de proyectil de arma de fuego en el cuerpo.

Red Uno de Bolivia

09/09/2025 10:58

Foto Red Uno
Pando, Bolivia

Avanza el proceso de investigación en torno al hallazgo de dos cadáveres al interior de una propiedad en la comunidad de San Borja, municipio de Porvenir en Pando, los cuerpos de una pareja, un varón y una mujer, estaban sin vida a dos árboles y con bolsas en la cabeza.

Tras el levantamiento legal de ambos cadáveres, se realizó el examen médico forense, en el caso del varón, identificado como Alan V.V. de 37 años, se estableció como causa de la muerte tres heridas en la cabeza por proyectil de arma de fuego.

En el caso de la mujer, identificada como Jhoselín S.B. de 31 años, se tiene como causa de la muerte una herida en la cabeza provocada por proyectil de arma de fuego.

En ambos casos, la data aproximada de le muerte, es de 3 a 4 días antes de la intervención policial.

Preliminarmente se estableció que la propiedad donde la pareja fue hallada sin vida, pertenecía a las víctimas, y sus familiares habrían perdido contacto con ellos ya desde el pasado jueves.

Vecinos notaron la presencia de animales carroñeros por la zona, y lograron descubrir los cuerpos, por lo que contactaron a la Policía y se inició el proceso de investigación, no se descarta que pueda tratarse de un ajuste de cuentas.

