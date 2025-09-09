¡Eran amigos! Apuñaló y mató a un hombre en plena vía pública de Oruro

Un hecho de sangre se registró durante la noche de este lunes 8 de septiembre en el la ciudad de Oruro, en las calles Soria Galvarro y Bolívar, donde personal policial realizó el levantamiento legal del cadáver de un hombre de 32 años de edad.

Según el reporte preliminar de la Policía, la víctima que trabaja como estibador (cargador) en el mercado Fermín López, habría consumido bebidas alcohólicas con su amigo, un vendedor de dulces ambulante, iniciaron una discusión y terminaron en un violento ataque.

El agresor, de 53 años, apuñaló a su amigo en dos oportunidades a la altura del pecho, llegando a provocar su muerte después de varios minutos.

“De manera inmediata interviene en primera instancia, dos guardias municipales que se encontraban en el lugar, posteriormente acude un policía que también estaba en la zona y logran la aprehensión del autor de este hecho para luego trasladarlo a la Felcc”, informó el coronel Helsner Torrico, comandante departamental de la Policía en Oruro.

Aunque se contó con la presencia de personal de bomberos, y se le dio primeros auxilios a la víctima, no se logró salvarle la vida, y se realizó el levantamiento legal del cadáver.

Según la declaración del agresor, la víctima se habría burlado de su agresor, lo que desencadenó en una pelea, sin embargo, este hecho está en proceso de investigación.

