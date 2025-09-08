Identifican los cuerpos hallados atados y con bolsas en la cabeza en Pando

El Ministerio Público en coordinación con personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Pando, realiza la investigación sobre el hallazgo de una pareja asesinada y atada con sogas y bolsas en la cabeza en Porvenir, Pando.

Preliminarmente, se explicó que los cadáveres que fueron hallados en proceso de descomposición, podrían tener una data aproximada de cinco días antes del hallazgo, y fue gracias a la presencia de animales carroñeros que los vecinos lograron hallar los cuerpos.

La pareja asesinada se encontraba dentro de una vivienda, y se busca conocer si eran ajenos al domicilio o eran los propietarios de la misma, sin embargo, el caso continúa en proceso de investigación.

También se logró identificar a las víctimas como Alan V.V. de 37 años de edad, y Jhoselin S.B., se verifica si contaban con antecedentes policiales y si eran de nacionalidad boliviana.

Por otra parte, se espera conocer el resultado del examen médico forense para establecer las causas de la muerte.

