Bono Juancito Pinto: ¿Habrá el pago del beneficio este año? Esto dice el Gobierno

El bono es un incentivo a la permanencia escolar y beneficia a estudiantes de Primaria, Secundaria y Especial, fiscales y de convenio de todo el país.

Silvia Sanchez

08/09/2025 15:52

Foto ABI
Bolivia

Ante la coyuntura que atraviesa el país, en medio de la crisis y un ambiente electoral, autoridades de Gobierno fueron consultadas sobre el Bono Juancito Pinto y si el pago se hará efectivo antes de concluir la gestión escolar 2025.

El viceministro de Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, aseguró que el pago del beneficio está garantizado y se iniciará con la entrega del beneficio, durante el mes de octubre, según lo planificado.

“Vamos a pagarlo ya a fines de octubre, son casi 500 millones, son nuestras empresas que ellos dicen ‘deficitarias’, que dicen que lo van a cerrar, son las que aportan y entregan 500 millones”, afirmó Torrico.

 

Agregó que el establecimiento de los recursos se podría conocer ya el día miércoles.

“Nosotros acabamos de aprobar en el Conape (Consejo Nacional de Política Económica), por ejemplo, y se va lanzar el decreto el miércoles, en gabinete, para el Bono Juancito Pinto”, manifestó Torrico.

 

El bono Juancito Pinto, es un incentivo a la permanencia escolar y beneficia a estudiantes de Primaria, Secundaria y Especial, fiscales y de convenio de todo el país. Cada estudiante recibe un pago de Bs. 200.

 

