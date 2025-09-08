[Imágenes sensibles] Así fue la balacera contra un autobús que dejó seis víctimas fatales

Un terrible episodio fue el que se vivió en la parada de un autobús en Jerusalén, un ataque armado dejando seis victimas fatales y varias personas heridas de gravedad.

El ataque armado, habría sido presuntamente perpetrado por palestinos armados, nueve personas con heridas de bala fueron trasladadas a hospitales y otras tres resultaron heridas por cristales rotos.

Según el reporte de la Policía, dos personas, presuntamente “terroristas”, llegaron en un vehículo y abrieron fuego contra una parada de autobús en el cruce de Ramot, en las afueras del norte de la ciudad.

Durante el ataque, un agente de seguridad y un civil respondieron al fuego y provocaron la muerte de atacantes, señala el reporte policial.

Aunque se considera que el ataque fue perpetrado por “terroristas”, ningún grupo ha reivindicado la matanza, pero Hamás emitió un comunicado en el que dice que "elogia" las acciones de los atacantes y las califica de una "respuesta natural" a la actividad militar de Israel en Gaza.

Según medios israelíes se cree que los hombres armados partieron de las aldeas de al-Qubeiba y Qatanna, situadas a unos 10 km al oeste del cruce de Ramot.

