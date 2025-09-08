TEMAS DE HOY:
cadáver Asesinato de Mujeres Tentativa de Feminicidio

Política

Rodrigo Paz y Lara acudirán a cita con el TSE para pedir juego limpio en la campaña

La cita es el miércoles a las 16.00 en el Salón Río Grande, del hotel Marriot en la ciudad de Santa Cruz.

Red Uno de Bolivia

08/09/2025 14:15

Imagen captura RR.SS.
Santa Cruz, Bolivia

El candidato del PDC, Rodrigo Paz, confirmó formalmente su asistencia y la de su candidato a la vicepresidencia, Edman Lara, a la “Reunión por la Democracia, Segunda Vuelta de las Elecciones Generales 2025”, convocada por el Tribunal Supremo Electoral para este miércoles 10 de septiembre, a las 16:00 horas en la ciudad de Santa Cruz.

En nota dirigida a los candidatos que participarán en la segunda vuelta, el presidente interino del TSE, Dr. Oscar Hassenteufel señaló que el objetivo de la reunión es garantizar una “campaña electoral transparente y respetuosa”.

Al respecto, en la carta de respuesta, Rodrigo Paz, afirmó “valoramos profundamente esta iniciativa, cuyo objetivo es garantizar que la segunda vuelta se desarrolle con transparencia, respeto y apego a las normas democráticas, principios que compartimos plenamente”.

El candidato del PDC ratificó su disposición de contribuir “de manera constructiva para que este proceso electoral se lleve adelante con la mayor confianza ciudadana”.

