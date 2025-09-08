La foto y escalofriante hipótesis del sepulturero que halló un cadáver sentado sobre una tumba

El escalofriante hecho no deja de sorprender en Brasil y la Policía Civil ya se encuentra investigando el hecho.

Todo empezó cuando un sepulturero encontró un cadáver sentado sobre una tumba al iniciar su jornada laboral en un cementerio de Brasil y la imagen de la terrorífica escena fue difundida en redes sociales.

El cuerpo del hombre, identificado como Vladimir Vital, fue encontrado sentado sobre la fosa donde había sido enterrado.

Según las primeras averiguaciones, la lápida habría sido violada por alguien que desenterró el cadáver, aunque se desconocen los motivos que lo impulsaron a hacerlo.

Según la información publicada por el portal brasileño G1, hasta el momento no se identificó a ningún sospechoso por el extraño caso ocurrido en el cementerio.

El hecho está contemplado en el Código Penal de Brasil. Según consta en el artículo 212, el trato deshonroso, indigno o indecoroso a un cadáver es considerado un delito contra el respeto a los muertos, y puede ser castigado con multas y con penas que van de uno a tres años de prisión.

