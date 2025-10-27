Hay cierre nocturno del puente Víctor Paz Estenssoro: conoce los días y horarios

Desde esta noche, la Alcaldía de La Paz iniciará el montaje de ocho vigas que sostendrán el tablero principal del nuevo puente Hernán Siles Zuazo. Por este motivo, el puente Víctor Paz Estenssoro permanecerá cerrado al tránsito vehicular de 22:00 a 06:00, hasta el miércoles 29 de octubre.

“A partir de esta noche comenzamos con el trabajo de elevación de las vigas para su respectiva instalación sobre las columnas principales del nuevo puente. Las labores se realizarán desde las 10 de la noche hasta las seis de la mañana”, explicó el secretario municipal de Infraestructura Pública, Guilherme Tortato, quien calificó la operación como una tarea de “precisión y gran magnitud”.

Para las maniobras se emplearán dos grúas especializadas capaces de mover piezas de hasta 27 toneladas. Los trabajos se ejecutarán en horario nocturno para garantizar la seguridad y minimizar las molestias al tráfico diario.

“Hemos escogido el horario nocturno y los días de menor afluencia vehicular para reducir al mínimo las molestias a la población”, precisó Tortato.

El secretario destacó además que el nuevo puente fue diseñado con un enfoque moderno y respetuoso con el entorno natural. Un detalle simbólico de la obra es la preservación de un sauce criollo, considerado árbol patrimonial y único en su especie en la ciudad.

“El puente respeta al árbol. Hay una pequeña bifurcación en la estructura para conservar este ejemplar patrimonial; es único en La Paz”, subrayó.

El puente Hernán Siles Zuazo, que se construye paralelo al histórico Víctor Paz Estenssoro, permitirá una conexión más rápida, segura y sostenible entre el centro y la zona Sur.

“A finales de mes concluiremos las obras mayores, y el próximo año ya estará completamente habilitado”, adelantó Tortato.

