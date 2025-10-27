Todos Santos: ultiman trabajos de limpieza, mantenimiento y seguridad en cementerios de El Alto

La Alcaldía de El Alto realiza intensos trabajos de limpieza, mantenimiento e instalación de luminarias en los cementerios municipales de Mercedario, Villa Ingenio y Tarapacá, con el objetivo de recibir en óptimas condiciones a los miles de visitantes que acudirán durante la festividad de Todos Santos.

El secretario municipal de Desarrollo Económico, Joel Mendoza, explicó que las labores incluyen el compactado y ripiado de las vías principales, así como la limpieza profunda de accesos y salidas de los camposantos.

“El trabajo de obra civil se realizará con la participación de todas las secretarías municipales, coordinando acciones y proporcionando los implementos necesarios, como overoles para el personal”, señaló Mendoza en un comunicado institucional.

El funcionario destacó que estas tareas se ejecutan en coordinación con las subalcaldías y la Secretaría Municipal de Gestión Institucional, con el fin de garantizar espacios ordenados y seguros para los visitantes.

Mendoza adelantó que no se permitirá el armado de mesas dentro de los pabellones, aunque sí se habilitarán sectores específicos en el área sur de cada cementerio para las familias que deseen realizar los tradicionales despachos.

Asimismo, recordó que está prohibido el consumo y la venta de bebidas alcohólicas, y que la Policía Boliviana, la Intendencia y la Guardia Municipal desplegarán operativos de control antes y durante la festividad.

“Pedimos a la población asistir con respeto y sobriedad, considerando que Todos Santos también es un espacio para la reactivación económica, gastronómica y cultural del municipio”, concluyó Mendoza.

