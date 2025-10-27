Las ciudadelas ya tienen a sus reinas para el Carnaval cruceño 2026

Santa Cruz ya comienza a sentir la alegría del Carnaval, y este fin de semana se realizó la esperada presentación de las reinas del Carnaval de las ciudadelas, marcando el inicio de las festividades llenas de música, color y tradición.

En esta ocasión, Natalia Hurtado fue elegida como reina del Plan 3000, Kelsy Salazar representará a la ciudadela de La Pampa de la Isla, y finalmente Jessenia Saavedra fue elegida como soberana de la Villa Primero de Mayo.

“Muy agradecida por representar la ciudadela del Plan 3000. Vamos a recibir el Carnaval con mucha alegría y todas las tradiciones”, expresó Natalia.

Kelsy Salazar, de 17 años, añadió: “Represento a la hermosa ciudadela de La Pampa de la Isla. Como amante del Carnaval, era un sueño ser reina de una comparsa como es La Pesada”.

Las tres reinas coincidieron en que su rol va más allá de lucir hermosos trajes y coronas; sienten la responsabilidad de transmitir la alegría y el espíritu único de cada ciudadela.

Por su parte, Jessenia Saavedra, de 23 años, manifestó su entusiasmo: “Muy contenta que me tomaron en cuenta y esperando que llegue el Carnaval para pasarla bien. Esto es un sueño”.

Con la presentación de sus reinas, las comparsas se preparan para protagonizar un Carnaval lleno de tradición, música, baile y alegría, reafirmando la importancia cultural de esta celebración en Santa Cruz.

