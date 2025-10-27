Lluvias provocaron emergencias en Santa Cruz: La Alcaldía atendió 10 casos críticos

La emergencia por las intensas lluvias continúa en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La Alcaldía mantiene activos tres puntos de atención para responder a cualquier situación que se presente, ante el incremento de reportes por inundaciones y otros daños.

El alcalde Jhonny Fernández informó que hasta la mañana de este lunes se registraron al menos 10 emergencias que fueron atendidas por los equipos municipales. “Hemos tenido que cubrir 10 emergencias con los equipos de auxilo. Han salido los bomberos para hacer la atención y poder cubrir esas necesidades de desagüe, principalmente en viviendas donde se ha entrado el agua”, explicó la autoridad.

Entre los incidentes más frecuentes se reportaron viviendas anegadas, árboles caídos en barrios y plazas, además de fallas en 12 puntos semafóricos de la ciudad. Las empresas encargadas del mantenimiento ya trabajan en la reparación de estos sistemas.

Fernández también confirmó que se produjo la caída de un vado en un hospital, aunque aclaró que fue en el área administrativa y que las refacciones ya se iniciaron.

El alcalde destacó que la Emergencia Municipal, Bomberos y Gendarmería están movilizados para brindar apoyo inmediato. “Pedimos a la población que mantenga la precaución y nos llame inmediatamente si hubiera alguna emergencia para que podamos dar cobertura”, indicó.

Debido al pronóstico de lluvias que continuará durante los próximos días, Fernández anunció que se han dispuesto tres turnos de trabajo para cubrir las 24 horas del día. “Los reportes meteorológicos indican que las lluvias seguirán lunes, martes y miércoles. Vamos a estar atentos para responder a nuestros vecinos”, concluyó.

