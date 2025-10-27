TEMAS DE HOY:
venezolano aprehendido por robo taxista muere aplastado Intento de robo de carga

21ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Todo quedó registrado en redes sociales: vehículos varados y otros que cayeron en los canales de drenaje

En imágenes difundidas en redes sociales se observa a conductores atrapados en medio del agua, como un hombre con su auto negro detenido en la zona del Parque Industrial.

Charles Muñoz Flores

27/10/2025 12:28

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Santa Cruz vivió un fin de semana marcado por intensas lluvias que dejaron a la ciudad prácticamente bajo el agua, con calles intransitables, autos varados y canales de drenaje desbordados.

En imágenes difundidas en redes sociales se observa a conductores atrapados en medio del agua, como un hombre con su auto negro detenido en la zona del Parque Industrial, mientras un camión de alto tonelaje pasaba por el lugar.

En otra secuencia, pasajeros de un micro de la Línea 121 tuvieron que empujar el vehículo para sacarlo del agua, mientras que un camión de gran tamaño terminó cayendo en un canal de drenaje. La situación generó caos y conmoción entre los ciudadanos, quienes registraron los momentos más críticos y los compartieron en redes sociales.

La lluvia persistente, que se extendió por más de diez horas, también provocó que el Parque El Arenal alcanzara su máxima capacidad, lo que podría derivar en un rebalse que no se registraba en más de 50 años. Las autoridades recomiendan extremar precauciones ante el pronóstico de días nublados y algunas precipitaciones al inicio de la semana, con temperaturas cálidas hacia el fin de semana.

El impacto en la movilidad fue evidente: calles anegadas, casas inundadas y vehículos a punto de caer a canales. En el tercer anillo y avenida Beni, un conductor estuvo a punto de caer al drenaje por la falta de visibilidad y señalización, siendo auxiliado por otro automovilista para evitar el accidente.

Bomberos de la Unidad de Rescate (UBR) también realizaron rescates dramáticos, incluyendo la evacuación de una madre y su bebé en un bote inflable en un condominio del kilómetro 8 de la capital cruceña. Asimismo, en la avenida Tres Pasos al Frente, un camión perdió el control y terminó volcado en un canal de drenaje, requiriendo grúa para su extracción.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

La liga - betis vs atl. madrid

15:45

El chavo

17:50

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

La liga - betis vs atl. madrid

15:45

El chavo

17:50

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD