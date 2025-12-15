TEMAS DE HOY:
Lo arruinaron todo: padres se van a los golpes tras semifinal infantil | VIDEO

Lo que debía ser una jornada deportiva terminó en caos. Padres se pelearon tras un partido infantil y expulsaron a los equipos implicados.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

15/12/2025 18:42

Batalla campal en fútbol infantil de Lanús: padres se agarran a golpes. FOTO: RRSS

Un partido de fútbol infantil en el municipio de Lanús, Argentina, terminó en una batalla campal entre los padres de los jugadores, tras la semifinal de la Copa de Oro organizada por la Federación Argentina de Deportes Infantiles (FADI), informó TN Deportivo.

Lo que debía ser una jornada recreativa para niños de 6 años, entre los equipos 1° de Mayo y Villa Heredia, derivó en una fuerte pelea en la cancha del Club Villa Pellerano.

Según testigos, el conflicto se desató tras un gesto interpretado como provocación por parte de uno de los directores técnicos, lo que generó una discusión entre los padres que terminó en empujones y golpes.

Varios adultos bajaron desde las tribunas y se enfrentaron en el campo, mientras los niños, visiblemente afectados, fueron evacuados al vestuario por sus entrenadores.

La violencia duró varios minutos y generó sorpresa y preocupación entre los asistentes. No se reportaron heridos graves, pero el incidente fue registrado por celulares y se viralizó en redes.

Frente a la gravedad del hecho, la FADI expulsó a ambos equipos del torneo y convocó a una reunión extraordinaria para definir sanciones adicionales, en un intento por frenar la escalada de violencia en el fútbol infantil.

 

