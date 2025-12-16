Arrancó la semana más decisiva de La Gran Batalla y este lunes la competencia ya definió a sus primeros finalistas. En una noche cargada de tensión y emoción, los seis equipos se enfrentaron en duelos directos, y el primer versus fue protagonizado por Juandy junto a la academia Legacy frente a Diego Paredes y la academia Vibra Dance.

El primer equipo en subir al escenario fue el de Diego Paredes y Vibra Dance, quienes interpretaron dos éxitos de Bruno Mars: 24K Magic y Uptown Funk, con una propuesta llena de energía y ritmo.

Luego fue el turno de Juandy y la academia Legacy, quienes presentaron coreografías sobre las mismas canciones. Sin embargo, antes de su puesta en escena, el equipo reveló que el influencer sufrió una lesión, lo que le impidió moverse con normalidad. Pese a la dificultad —y tras haber sido visto horas antes movilizándose con muletas—, Juandy decidió presentarse en el escenario, aunque no pudo realizar varios movimientos de la coreografía.

Tras ambas presentaciones, los jueces realizaron una evaluación breve y anunciaron que la decisión final quedaba en manos del público, mediante votación.

La evaluación de los jueces

La primera en pronunciarse fue Elka Meyer, quien destacó la presentación de Diego Paredes y Vibra Dance, aunque señaló que faltó mayor protagonismo de las bailarinas. Sobre Juandy y Legacy, lamentó que el famoso no haya podido ejecutar los movimientos, aunque valoró su esfuerzo en la imitación.

Gabriela Zegarra coincidió en resaltar el trabajo coreográfico de Vibra Dance, pero cuestionó la imitación vocal. En cuanto a Juandy, destacó el lip sync y el desempeño del cuerpo de baile.

Por su parte, Rodrigo Massa señaló que Diego Paredes estudió bien los movimientos y que su academia mostró una clara evolución. Sobre Juandy, afirmó que valoraba la actitud del equipo, aunque consideró que podían haber arriesgado más en creatividad.

Finalmente, Tito Larenti indicó que el equipo de Diego necesitaba mayor cohesión, mientras que sobre Juandy destacó el lip sync, pero recomendó seguir trabajando para mejorar.

El veredicto del público

Tras cerrarse el tiempo de votación, el público decidió que Juandy avanzara a la final con el 57,1% de los votos, mientras que Diego Paredes obtuvo el 42,9%, quedando aún en competencia por un cupo en la final.

El resultado desató una profunda emoción en Juandy, quien rompió en llanto al conocer la decisión y agradeció tanto al público como a los jueces.

“Pensé que todo estaba perdido. Gracias. Más allá del chiste, sé que muchas personas me han criticado porque no podía, por mi peso. La vida se me ha hecho difícil, no se me hizo fácil, no sabía que iba a ser así”, expresó visiblemente conmovido.

Por su parte, Diego Paredes agradeció el apoyo recibido y aseguró que seguirá luchando por un lugar en la gran final.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

