Con nervios, presión y garra: Erika Valencia avanza y es la segunda semifinalista

La noche continuó cargada de tensión en La Gran Batalla, y el segundo versus, enfrentó a Erika Valencia junto a la academia The Real Company contra Iribel Méndez y la academia Fusión Dance, en un duelo completamente femenino que mantuvo en vilo al público.

Ambos equipos interpretaron un compilado de éxitos encabezado por “Let’s Get Loud” de Jennifer López, logrando levantar al público del coliseo. Sin embargo, pese a la energía en escena, los jueces coincidieron en que ninguna de las presentaciones alcanzó su máximo nivel.

Tito Larenti fue directo al señalar que el trabajo de ambos equipos “estuvo ahí, pero no hubo un 100% que convenza”, y pidió mayor compromiso y evolución de cara a las siguientes galas.

Por su parte, Gabriela Zegarra recomendó a las participantes bajar la ansiedad y tomar con mayor calma el proceso, advirtiendo que la presión ya comienza a jugar en contra de los equipos.

El juez Rodrigo Massa también hizo observaciones y afirmó que “faltaron cosas en el escenario”, mientras que Elka Meyer destacó que la presión fue evidente tanto en las famosas como en los bailarines, reflejándose en descoordinaciones y fallas en el lip sync.

A diferencia del primer versus de la noche, en esta oportunidad la decisión quedó en manos del jurado. Tras deliberar brevemente, Rodrigo Massa anunció el veredicto final:

“Tenemos una decisión y el equipo que esta noche avanza a la semifinal del día jueves es el equipo de Erika Valencia y The Real Company”.

De esta manera, Erika Valencia se convierte en la segunda semifinalista de la temporada, dando un paso más en su camino hacia la gran final de La Gran Batalla.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

