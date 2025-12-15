¿Juandy lesionado? El influencer apareció con muletas a minutos de La Gran Batalla

Cuando faltan pocos minutos para dar inicio a una semana decisiva en La Gran Batalla, los seis equipos que se presentarán esta noche ultimaron detalles a lo largo de la tarde. Sin embargo, una imagen inesperada llamó la atención y generó preocupación entre los seguidores del programa.

Juandy fue visto caminando con muletas, lo que despertó dudas sobre su estado de salud y puso en incertidumbre su participación en la gala de esta noche. Las fotografías del creador de contenidos se filtraron rápidamente en redes sociales, encendiendo la alarma entre sus fanáticos.

Hasta el momento, no se confirmó oficialmente si el famoso sufrió una lesión ni si esto podría afectar su presentación junto a la Academia Legacy en el escenario más grande de la televisión boliviana.

Mientras tanto, la presión se siente con más fuerza que nunca. Los equipos saben que cada presentación es clave rumbo a la gran final y que no hay margen de error, tal como lo advirtieron los jueces en galas anteriores.

Esta noche en el escenario de La Gran Batalla:

Diego y la Academia Vibra Dance Juandy y la Academia Legacy Iribel y la Academia Fusion Dance Erika y la Academia The Real Company Génesis y la Academia Factory Rodrigo y la Academia Fire Steps

La competencia arranca a las 20:45. El público está atento no solo a las presentaciones, sino también a una gran incógnita: ¿Juandy subirá o no al escenario esta noche?

No te pierdas ningún detalle y sigue toda la cobertura en nuestras redes sociales y canal de YouTube.

Mira la programación en Red Uno Play