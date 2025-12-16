¡Génesis y Factory lo logran! Se llevan la victoria y avanzan a la semifinal de La Gran Batalla

La noche decisiva en La Gran Batalla cerró con un último versus que mantuvo a todos al borde de la emoción. Rodrigo Giménez junto a la academia Fire Steps se enfrentó a Génesis y su equipo Factory en una interpretación de “Dangerous Bad”, el icónico tema de Michael Jackson.

Ambos equipos deslumbraron al público con su energía y coreografía, pero no todos lograron convencer a los jueces. Para Rodrigo Massa, aunque los dos equipos dieron lo mejor de sí, Génesis sobresalió por su disciplina y esfuerzo, demostrando que podían con la prueba de fuego. "Mostraron que pueden hacerlo en poco tiempo", destacó.

Por su parte, Gabriela Zegarra no tardó en hacer notar que, “de lejos se nota quién estudió al personaje”, haciendo referencia a la impecable imitación de Génesis.

En un tono más crítico, Tito Larenti lamentó la actuación de Rodrigo Giménez, quien, según él, olvidó su papel en el escenario: "Rodrigo, olvidaste todo, no puedo creer que haya sido una presentación para esta instancia", dijo, mientras que no dudó en felicitar a Génesis por su trabajo constante y disciplina.

Finalmente, Elka Meyer apuntó a un Rodrigo Giménez nervioso y “accidentado”, mientras que Génesis mostró un control impresionante de los nervios.

Tras un tenso periodo de votación, Génesis y Factory se impusieron con un 65,5% de los votos, frente al 34,5% que obtuvo Rodrigo Giménez y su equipo. De esta forma, Génesis y Factory se aseguran un lugar en la gala semifinal.

El equipo de Rodrigo Giménez, junto a los demás equipos eliminados, tendrá una nueva oportunidad este martes, donde se presentarán con una temática navideña para intentar asegurar su plaza en la final de la competencia.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

