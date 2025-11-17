“Harto sufrimos”: Lluvias inundan barrios y dejan a vecinos sin transporte en Santa Cruz

Las intensas lluvias registradas la madrugada de este lunes provocaron inundaciones en varios barrios de Santa Cruz, dejando calles intransitables, viviendas afectadas y a cientos de ciudadanos sin servicio de transporte público.

En el barrio Rosa de Rodalí, en el Plan 3000, el agua cubrió por completo el ingreso principal, convirtiéndolo en una laguna que llegó hasta la altura de las rodillas. Vecinos reportaron que ni vehículos ni peatones pueden circular, obligando a muchas familias a permanecer dentro de sus viviendas.

“Las calles están completamente llenas de agua, es imposible circular. No podemos salir ni siquiera para llevar a los chicos al colegio”, reclamó una habitante de la zona.

La ciudadanía pide la presencia inmediata de personal municipal para realizar tareas de desagüe y activar motobombas que permitan habilitar los accesos. Aseguran que el agua incluso está comenzando a ingresar a algunos domicilios.

La situación no es distinta en la calle 22 de Septiembre, donde las lluvias volvieron a dejar la vía totalmente anegada. Los vecinos denunciaron que llevan al menos cinco años lidiando con el mismo problema, sin que se ejecute un canal de desfogue comprometido por el municipio.

“Cada vez que llueve sufrimos. Ni taxi quiere entrar. Nos dicen: ‘tu calle está llena, no vamos’”, relató una vecina.

Otro ciudadano añadió: “Había un proyecto para conectar un canal, pero por asentamientos no se hizo nada. Aquí estamos otra vez, aislados”.

La falta de transporte público agrava la situación. Varias líneas de micros suspendieron sus recorridos debido al mal estado de las vías, dejando a las personas bajo la lluvia por horas.

“Estoy esperando más de tres horas y nada de micros”, lamentó un joven que intentaba llegar a La Guardia.

“No hay micro para ir a la Villa Primero de Mayo”, agregó una vecina desde una parada colapsada.

Los vecinos criticaron la falta de planificación y exigieron a las autoridades municipales ejecutar obras definitivas.

“Invitamos al alcalde y a los concejales a hacerse una ‘piscineada’ aquí, producto de sus malas obras. Pedimos obras planificadas, no parches”, reclamó un vecino.

