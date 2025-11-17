Grabaron la reacción del DT de Nigeria al notar la presunta magia negra del Congo

Usuarios de redes sociales registraron el instante en que el entrenador de Nigeria, Eric Chelle, se dio cuenta del supuesto acto ritual del seleccionado del Congo y corrió a increparlos; sin embargo, también se observa cómo la tensión disminuye cuando miembros de ambos cuerpos técnicos intervienen.

República Democrática del Congo avanzó a la ronda de repechaje mundialista al vencer por penales a Nigeria por 4-3, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. Durante una entrevista, el entrenador nigeriano Eric Chelle acusó a sus pares congoleños de realizar dicho rito, asegurando:

“Yo los vi”.

Calvin Bassey, Moses Simon y Semi Ajayi fallaron sus lanzamientos, mientras que los dos últimos fueron contenidos por el arquero Timothy Fayulu, que había ingresado por el titular Lionel Mpasi al final de los 120 minutos. Las Super Águilas contaban con figuras como Victor Osimhen, Ademola Lookman, Samu Chukwueze y Alex Iwobi, pero todos fueron sustituidos antes de los 70 minutos.

Con la victoria, R.D. Congo aseguró su lugar en el repechaje intercontinental que se disputará en marzo del próximo año en Guadalajara y Ciudad de México. El clasificatorio rumbo al repechaje africano dejó este hecho insólito como uno de los momentos más comentados.

