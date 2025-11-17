Johnny Depp recibe una camiseta de Boca con su nombre y su reacción estalla en redes

La Bombonera vivió una jornada distinta tras la presencia de Johnny Depp, quien asistió al estadio para ver el triunfo de Boca Juniors por 2-0 ante Tigre en la última fecha de la Liga Profesional. El reconocido actor estadounidense estuvo en uno de los palcos junto a la presentadora Vero Lozano y el empresario Corcho Rodríguez, desde donde siguió atentamente el encuentro y hasta se animó a lanzar un entusiasta “Dale Bo”.

El momento más comentado de la noche llegó cuando Juan Román Riquelme se acercó para entregarle una camiseta de Boca con su nombre. Depp la recibió con una sonrisa, agradeció el gesto y abrazó efusivamente al presidente e ídolo xeneize, escena que rápidamente recorrió las redes sociales.

La reacción del público no tardó en llegar. Los hinchas celebraron la presencia del actor, destacaron su entusiasmo durante el partido y viralizaron el instante en el que Depp sostiene la camiseta azul y oro con evidente emoción.

