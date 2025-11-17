TEMAS DE HOY:
Deportes

¡De no creer! Expulsan al personal del carrito camillero en pleno partido

Un incidente en el Gambarte terminó con la expulsión del camillero y del encargado del carrito médico tras una discusión con jugadores de Deportivo Riestra. 

Martin Suarez Vargas

16/11/2025 21:44

Foto: Caputura video redes sociales.
Argentina.

El encuentro entre Godoy Cruz y Deportivo Riestra en el estadio Malvinas Argentinas estuvo marcado por un episodio poco habitual: el árbitro Facundo Tello decidió expulsar al camillero y al responsable del carrito médico del conjunto local al término del primer tiempo.

El incidente se produjo cuando Alexander Díaz, delantero de Riestra, debía retirarse del campo de juego en el carrito tras una lesión. Antes de que el vehículo abandonara el terreno, Díaz descendió, lo que generó un cruce de palabras con los empleados de Godoy Cruz, molestos por el tiempo que se pierde en estas situaciones. Milton Céliz, capitán de la visita, también intervino en la discusión, señalando al personal del carrito.

El episodio, que se dio en un partido con altas tensiones por la pelea por la permanencia y la clasificación a torneos internacionales, sorprendió a los asistentes y añadió un capítulo inesperado al enfrentamiento en Mendoza.

