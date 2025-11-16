El presidente del Estado, Rodrigo Paz, encabezará en los próximos días el acto oficial de entrega de los Incentivos al Bachiller Destacado, reconocimiento que premia el esfuerzo y la excelencia académica de los estudiantes más sobresalientes de Bolivia. La ceremonia se llevará a cabo en Palacio Quemado, informó el director distrital de Educación de Oruro, Raúl Villca.

Este año, más de 11.000 bachilleres de unidades educativas fiscales, privadas y de convenio serán beneficiados con el bono de Bs 1.000, otorgado a quienes alcanzaron el más alto rendimiento en sus estudios. El programa busca incentivar la dedicación y constancia de los jóvenes que lograron destacarse académicamente durante la gestión.

Villca recordó que cada unidad educativa selecciona a dos estudiantes, un varón y una mujer, con los mejores promedios de la promoción. Ambos reciben el incentivo económico y el reconocimiento oficial, un mecanismo que garantiza igualdad de oportunidades y valora el mérito individual de los mejores bachilleres del país.

De manera paralela, en todas las unidades educativas del territorio nacional se procederá a la entrega de diplomas de bachiller y de los Bonos de Excelencia destinados a estudiantes que sobresalieron por su rendimiento a lo largo de toda la gestión escolar.

El director distrital remarcó que el objetivo central del incentivo es motivar la excelencia académica y promover un compromiso permanente con la formación. “Este incentivo impulsa a que los jóvenes se esfuercen cada día más”, afirmó.

Villca también recordó que la gestión escolar concluirá oficialmente el 5 de diciembre, fecha hasta la cual estudiantes y maestros deberán permanecer en sus actividades académicas habituales. Asimismo, reiteró que los viajes de promoción están estrictamente prohibidos antes de la conclusión del año escolar, una medida obligatoria destinada a asegurar el cumplimiento del plan de estudios y la seguridad de los estudiantes.

En el caso de Santa Cruz, las actividades académicas se extenderán hasta el 9 de diciembre, debido al descanso pedagógico adicional asumido a mitad de año por la emergencia sanitaria del sarampión. Tras la culminación de clases, las unidades educativas cerrarán el año administrativo con la entrega de libretas y los actos de colación para los nuevos graduados.

Con información de ABI.

