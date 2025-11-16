TEMAS DE HOY:
Educación

¡Reconocimiento al mérito! Más de 11.000 bachilleres recibirán Bs 1.000 por su excelencia académica

Este año, más de 11.000 bachilleres de unidades educativas fiscales, privadas y de convenio serán beneficiados con el bono de Bs 1.000, otorgado a quienes alcanzaron el más alto rendimiento en sus estudios.

Hans Franco

16/11/2025 10:10

Foto: Presidente entregará incentivos a los mejores bachilleres del país (ABI)
La Paz

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, encabezará en los próximos días el acto oficial de entrega de los Incentivos al Bachiller Destacado, reconocimiento que premia el esfuerzo y la excelencia académica de los estudiantes más sobresalientes de Bolivia. La ceremonia se llevará a cabo en Palacio Quemado, informó el director distrital de Educación de Oruro, Raúl Villca.

Este año, más de 11.000 bachilleres de unidades educativas fiscales, privadas y de convenio serán beneficiados con el bono de Bs 1.000, otorgado a quienes alcanzaron el más alto rendimiento en sus estudios. El programa busca incentivar la dedicación y constancia de los jóvenes que lograron destacarse académicamente durante la gestión.

Villca recordó que cada unidad educativa selecciona a dos estudiantes, un varón y una mujer, con los mejores promedios de la promoción. Ambos reciben el incentivo económico y el reconocimiento oficial, un mecanismo que garantiza igualdad de oportunidades y valora el mérito individual de los mejores bachilleres del país.

De manera paralela, en todas las unidades educativas del territorio nacional se procederá a la entrega de diplomas de bachiller y de los Bonos de Excelencia destinados a estudiantes que sobresalieron por su rendimiento a lo largo de toda la gestión escolar.

El director distrital remarcó que el objetivo central del incentivo es motivar la excelencia académica y promover un compromiso permanente con la formación. “Este incentivo impulsa a que los jóvenes se esfuercen cada día más”, afirmó.

Villca también recordó que la gestión escolar concluirá oficialmente el 5 de diciembre, fecha hasta la cual estudiantes y maestros deberán permanecer en sus actividades académicas habituales. Asimismo, reiteró que los viajes de promoción están estrictamente prohibidos antes de la conclusión del año escolar, una medida obligatoria destinada a asegurar el cumplimiento del plan de estudios y la seguridad de los estudiantes.

En el caso de Santa Cruz, las actividades académicas se extenderán hasta el 9 de diciembre, debido al descanso pedagógico adicional asumido a mitad de año por la emergencia sanitaria del sarampión. Tras la culminación de clases, las unidades educativas cerrarán el año administrativo con la entrega de libretas y los actos de colación para los nuevos graduados.

Con información de ABI. 

