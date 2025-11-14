¡Click, sonrisa y recuerdo! Bachilleres 2025 inmortalizan su paso por el colegio

El ambiente en los estudios fotográficos se llena de emoción, risas y flashes. Los bachilleres del 2025 se preparan para inmortalizar su paso por la escuela, y cada clic refleja la mezcla de nostalgia y alegría de esta etapa única.

“Diferentes formatos y estilos están disponibles: tenemos paquetes grupales, individuales y anuarios”, explica Danilo Balderrama, fotógrafo encargado de varias promociones. “Los estudiantes suelen elegir desde estilos formales hasta opciones totalmente personalizadas, según su gusto y personalidad”.

Para algunos colegios clásicos, las sesiones se realizan desde abril o mayo, mientras que otros prefieren esperar hasta esta época del año. “Este trabajo no solo es importante para los estudiantes, sino que también impulsa la economía local de los estudios fotográficos”, agrega Balderrama.

Los mosaicos —esas composiciones con las fotos de todos los graduados— siguen siendo uno de los recuerdos más esperados. “Cada año intentamos incluir a todos los alumnos y terminar el trabajo a tiempo para que puedan disfrutar de sus anuarios antes del fin de curso”, señala el fotógrafo.

Entre risas, poses y la elección de los mejores ángulos, los bachilleres del 2025 comienzan a llenar sus álbumes de recuerdos que permanecerán por siempre, mientras los estudios fotográficos se preparan para cerrar esta temporada con broche de oro.

