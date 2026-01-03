¡Alerta por nevadas y crecida de ríos! Senamhi advierte riesgos en seis departamentos

El Senamhi emitió alertas por nevadas en la cordillera paceña y posible crecida de ríos en seis departamentos. Las lluvias persistirán hasta marzo de 2026.
¡Atención, Bolivia! El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que la noche de este viernes y la madrugada del sábado se registrarán nevadas en la cordillera del departamento de La Paz, por lo que pidió a la población tomar previsiones.
Además, la entidad informó que las lluvias continuarán hasta el primer trimestre de 2026, lo que incrementa el riesgo de crecida de ríos y posibles desbordes en varias regiones del país.
Según el reporte oficial del Senamhi, la alerta naranja por ascenso de niveles está vigente del 3 al 6 de enero en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Tarija y Potosí.
Ante este panorama, se recomienda evitar caminar por las riberas de ríos y quebradas, así como mantenerse atentos a los reportes oficiales, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos.
Las autoridades reiteran el llamado a la prevención, ya que las condiciones climáticas adversas podrían intensificarse en los próximos meses.
