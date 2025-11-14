Labores escolares concluirán oficialmente el 5 de diciembre en Cochabamba

Las labores escolares en todo el departamento concluirán oficialmente el viernes 5 de diciembre, según informó la Dirección Departamental de Educación (DDE). Hasta esa fecha, todos los estudiantes y maestros deberán permanecer en aula, por lo que los viajes de promoción están terminantemente prohibidos.

El director departamental de Educación, Edgar Veizaga, explicó que el avance pedagógico curricular culmina ese mismo día, por lo que no se permitirá que las promociones adelanten celebraciones ni actividades externas antes del cierre oficial de la gestión.

“El avance pedagógico curricular concluye el viernes 5 de diciembre en todas las unidades educativas de nuestro departamento. Esa es la fecha donde van a estar todavía nuestros maestros y estudiantes en aula. Esta fecha culmina la gestión escolar para maestros y estudiantes”, remarcó Veizaga.

La autoridad también reveló que hasta el segundo trimestre se registró una deserción escolar del 5%, porcentaje que esperan no haya aumentado en el último tramo del año.

“Esperemos que esta cifra no haya subido, toda vez de que el abandono ya se consolida hasta el segundo trimestre”, añadió.

Respecto a los viajes de promoción, Veizaga fue contundente: “Hasta el 5 de diciembre están totalmente prohibidos. Después de ello, la responsabilidad es exclusivamente de los padres de familia”.

Las autoridades educativas recalcaron que la prioridad sigue siendo garantizar el cumplimiento del calendario escolar y la permanencia de los estudiantes en las aulas hasta el último día.

