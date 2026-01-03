Cancillería acelera trámites para repatriar los cuerpos de las hermanitas fallecidas en Chile

El Gobierno de Bolivia confirmó que asumirá la totalidad de los gastos de repatriación de las cuatro niñas bolivianas fallecidas durante un incendio en Melipilla, Chile. El Viceministro Fernando Aramayo aseguró que se trabaja en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas para concretar el traslado.

Asimismo indicó que desde el primer momento, el consulado en Santiago brindó apoyo emocional y administrativo a la madre y a los dos sobrevivientes del siniestro. "Se le ha brindado la asistencia a la familia y la seguridad de asumir el total de los gastos de repatriación", afirmó la autoridad.

La pérdida de documentos de identidad en el fuego ha complejizado el proceso legal ante las autoridades chilenas. Por ello, se están gestionando la entrega de nuevas cédulas para formalizar los trámites ante las autoridades chilenas.

En territorio nacional, la Cancillería trabajará este lunes junto al padre de las menores para acelerar la documentación necesaria. El objetivo es demostrar el vínculo familiar y cumplir con las exigencias del país vecino para liberar los cuerpos.

Se espera que el proceso administrativo concluya entre el lunes y martes de la próxima semana para retornar a la familia al país. Actualmente, la madre también recibe ayuda de compatriotas residentes en Chile mientras se materializa el retorno.

