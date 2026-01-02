Gestión a distancia: Gobierno asegura que el decreto garantiza continuidad y orden

Tras la promulgación del Decreto Supremo 5515, que faculta al presidente Rodrigo Paz Pereira a ejercer sus funciones a distancia mediante el uso de tecnologías de la información, el viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García, salió en defensa de la legalidad y necesidad de la norma. Según la autoridad, esta medida no es inédita y responde a una tendencia internacional de modernización administrativa.

“Anteriormente, se tenía el viaje al exterior como un impedimento. Sin embargo, a través de la conectividad... observamos que el desplazamiento físico o territorial no necesariamente genera un impedimento para poder seguir al mando”, explicó García, citando ejemplos de países como Chile, Colombia, Perú y varios estados europeos que ya aplican modelos similares.

Seguridad jurídica frente a la "ausencia temporal"

Uno de los puntos más debatidos es si el viaje presidencial obliga a una sucesión constitucional automática. Al respecto, el viceministro aclaró que la Constitución no vincula directamente el viaje con el cese de funciones. “La Constitución en ninguna parte establece que ante el viaje se tiene que realizar una sucesión constitucional, sino que la Constitución habla de ausencia temporal o ausencia definitiva, entendida como un impedimento”, precisó.

García enfatizó que el decreto busca dar certidumbre a la población y a las entidades estatales para evitar vacíos legales o giros inesperados en la gestión durante los viajes del mandatario. “Lo que hace este decreto, en todo caso, es volver a reconfigurar las funciones del órgano ejecutivo, tratando de darle a la población la mayor seguridad jurídica posible”, señaló.

El rol del Vicepresidente y la política de gobierno

Sobre la redefinición de atribuciones del vicepresidente, el viceministro aseguró que no se están limitando sus facultades, sino garantizando que sus actos como presidente en ejercicio coadyuven con la línea trazada por el titular.

“No sería para nada una buena señal, por ejemplo, para la inversión extranjera que el gobierno haya emitido ciertas condiciones... y otra autoridad, en un lapso de tres o cuatro días, genere otro tipo de mecanismos que puedan generar inseguridad jurídica”, advirtió García.

En ese sentido, recalcó que el vicepresidente puede tomar decisiones, pero estas deben respetar la política general del Estado: “El vicepresidente lo que tiene que hacer es coadyuvar... una suplencia de tres o cuatro días no podría alterar justamente estas políticas que no pueden resolverse en un margen tan corto”.

La autoridad informó que se están desarrollando mecanismos para que la política de gobierno sea transmitida de manera detallada y escrita al vicepresidente antes de que asuma una suplencia. Asimismo, recordó que el gabinete ministerial trabaja en función del mando presidencial. “El gabinete está en función y al servicio del presidente”, concluyó, asegurando que el decreto 5515 simplemente adapta al país a una “realidad tecnológica global” para evitar riesgos y entorpecimientos en la gestión pública.

