¿Qué productos entran sin aranceles desde enero? Conozca la determinación del gobierno

Desde este 1° de enero, Bolivia cuenta con un nuevo Arancel Aduanero que busca aliviar el bolsillo de las familias y reactivar el sector productivo. El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, explicó en El Mañanero de Red Uno que la medida elimina las barreras impositivas para una amplia gama de productos que no se fabrican en el país, permitiendo que lleguen al consumidor final con precios más competitivos.

“Estamos avanzando en la reducción de las barreras arancelarias para que la economía se pueda reactivar... buscamos precios más bajos para los hogares”, destacó el ministro al presentar la norma.

Los productos beneficiados con el 0% de arancel

La nueva normativa prioriza artículos de alta demanda y herramientas de trabajo que anteriormente estaban gravadas con tasas elevadas. Entre los principales beneficios destacan:

Línea blanca y hogar: Por primera vez, electrodomésticos esenciales como lavadoras, cocinas y demás equipos del hogar podrán ingresar al país con un arancel reducido o exención completa.

Sector automotriz: Para transportistas y propietarios de vehículos, se aplica el 0% de arancel en llantas, motores, repuestos, partes de vehículos, aceites y lubricantes .

Tecnología y herramientas: La exención alcanza a herramientas eléctricas (desde pequeñas para el hogar hasta industriales) y equipos para la transformación energética .

Sector productivo: Se mantienen y refuerzan las reducciones para maquinaria agrícola, equipos para la producción de alimentos y vehículos eléctricos.

Más facilidades: Información gratuita y pago en cuotas

Además de la reducción de costos, el ministro señaló que se ha eliminado el "Estado tranca" al digitalizar el arancel. Antes, los comerciantes debían comprar un libro físico en La Paz para conocer los costos de importación; ahora, la información es digital y gratuita para evitar errores y multas.

“Cualquier persona se la puede descargar desde la página de Economía y es gratuita porque no podemos estar limitando la información para que la economía fluya”, puntualizó Espinoza.

Para los importadores, el Gobierno ha implementado facilidades de pago de tributos aduaneros de hasta 36 cuotas. Según el ministro, esto permitirá que la formalidad sea más atractiva que el contrabando: “Ahora los importadores, teniendo la posibilidad de no pagar aranceles y pasar de manera legal por aduana, pueden financiar esa importación con créditos bancarios”.

Un cambio de modelo para el consumidor

Espinoza subrayó que estas exenciones son posibles porque estos productos no compiten con la industria nacional y buscan corregir distorsiones de los últimos 20 años. “Durante muchos años hemos tenido los topes arancelarios simplemente porque se esperaba el desarrollo de la industria. Mientras eso no se pueda recuperar, es sumamente importante eliminar estas restricciones para que la economía se dinamice”, concluyó.

El Gobierno espera que este alivio arancelario se traduzca en una mayor disponibilidad de productos y una reducción inmediata en los precios de los mercados populares y tiendas de repuestos en todo el país.

