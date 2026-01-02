Tras un año y medio de reclusión en el penal de San Pedro de La Paz, el activista y defensor de derechos humanos Luis Fernando Hamdan regresó a Santa Cruz luego de que la justicia le otorgara detención domiciliaria. Hamdan fue acusado por la gestión gubernamental anterior de ser el "autor intelectual" de la toma militar de la Plaza Murillo en junio de 2024, un evento que él califica hoy como un montaje político.

“Yo creo que toda la población, todo el país tiene algo que es bastante claro y bastante concreto. Eso ha sido un teatro, una operación muy bien montada”, afirmó Hamdan en entrevista con el programa Que No Me Pierda, subrayando que aún falta que se revele la verdad oficial a través de declaraciones formales de los principales implicados.

Denuncia una "trampa" y persecución política

Hamdan explicó que su vinculación al caso se debió a una reunión con el general Juan José Zúñiga, solicitada bajo reserva, la cual asegura que fue el inicio de una emboscada judicial. “Se constituyó en el primer paso para la trampa, que yo lo digo en esos términos, se me montó de manera personal... estaba sentado el conspirador con el ejecutor de las Fuerzas Armadas”, señaló para ilustrar cómo se utilizó ese encuentro para incriminarlo.

Para el activista, su detención no fue un hecho aislado, sino una represalia por su labor denunciando violaciones a los derechos humanos y casos de fraude electoral desde 2019. “Tengo, no de mi parte, sino de parte contraria, gente que no ve la política como una rivalidad, sino como enemigos a los que tenían que ser neutralizados”, sentenció.

Rechazo a procesos abreviados

Pese a que otras siete personas implicadas se declararon culpables para obtener penas menores, Hamdan fue enfático al declarar que no seguirá ese camino para obtener su libertad plena.

“No me sometí en ese momento, no lo voy a hacer en el futuro y no voy a admitir un hecho que nunca existió. Primero por dignidad y segundo por la convicción de que Bolivia necesita saber la verdad histórica”, manifestó, comparando su situación con casos emblemáticos como el del Hotel Las Américas o el de Leopoldo Fernández.

Una crítica al sistema de justicia y el futuro del país

El activista denunció que el gobierno anterior utilizó la "venganza" como motor de la justicia, judicializando y exiliando a miles de ciudadanos durante los últimos cinco años. Según sus palabras, se ha intentado dividir al país en "dos Bolivias" para mantener el control del poder.

“Bolivia ahora más que nunca necesita del patriotismo y del civismo de todos los ciudadanos para entender el terrible momento que vivimos a nivel económico y que el juego democrático necesita ser precautelado bajo todo concepto”, concluyó Hamdan, quien ahora deberá enfrentar su proceso bajo medidas sustitutivas desde su hogar en Santa Cruz.

