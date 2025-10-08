Defensa de Hamdan afirma que reunión con Zúñiga fue sobre militares detenidos

El activista y defensor de derechos humanos Luis Fernando Hamdan, uno de los civiles investigados en el caso de la toma militar de Plaza Murillo en junio de 2024, obtuvo la cesación de su detención preventiva este martes. Tras casi 15 meses de reclusión, el Tribunal Sexto de Sentencia dispuso que Hamdan cumpla detención domiciliaria en Santa Cruz, una vez que se deposite la fianza económica impuesta.

Ricardo Rodríguez, abogado de Hamdan, confirmó la decisión y defendió la inocencia de su cliente, señalando que la detención inicial de Hamdan, el 7 de julio del año pasado, fue un "secuestro".

Una reunión malinterpretada, la clave del caso

Según el abogado, la acusación de que Hamdan es coautor intelectual, junto con Aníbal Aguilar, de la toma militar, se fundamentó únicamente en una reunión que sostuvo con el excomandante del Ejército, General Juan José Zúñiga, en un hotel.

"El ingeniero Luis Fernando Hamdan es un defensor reconocido a nivel Bolivia, a nivel internacional, de los derechos humanos. La reunión que tuvo, en su momento, con el general tenía un fondo y era conversar sobre los casos que él defendía de derechos humanos de los militares que han sido sometidos el año 2019 en el supuesto golpe", explicó Rodríguez en Que No Me Pierda.

El abogado insistió en que el encuentro se malinterpretó, lo que llevó a la detención preventiva que tildó de "innecesaria" e "injustificada" después de más de un año.

La prórroga y el fundamento de la libertad

Rodríguez indicó que para solicitar la cesación, la defensa presentó los Instructivos 18 y 19 del Tribunal Supremo de Justicia, utilizados también en procesos de figuras políticas como Luis Fernando Camacho, Marco Pumari y Jeanine Áñez. Sin embargo, el abogado destacó que el fundamento de fondo del Tribunal para conceder la medida fue que la detención preventiva "ya no era necesaria y tampoco era proporcional" dado que el proceso está en fase de preparación para juicio.

La defensa tiene un plazo de 72 horas para cumplir con el depósito de la fianza, la cual es la medida más gravosa impuesta. Una vez cumplido, Hamdan será trasladado a su domicilio acreditado en Santa Cruz.

De cara al juicio oral, Rodríguez anunció que la declaración del General Zúñiga será la "prueba madre" y el elemento central de su defensa para demostrar la "inocencia absoluta" de Hamdan.

El abogado señaló que la defensa ha "implorado" sin éxito la ampliación de la declaración de Zúñiga durante la etapa de investigación. Ahora, en el juicio, esperan que el testimonio del excomandante "absuelva todas las dudas" sobre los hechos.

El abogado del activista fue enfático en su postura sobre el origen de los hechos: "El criterio personal que yo tengo es que esto, por supuesto, ha sido organizado, planificado por el presidente Luis Arce". Para sustentar su acusación, citó la declaración de Zúñiga, quien habría manifestado que se reunió con Arce y recibió órdenes de "sacar las tanquetas y que tome la Plaza Murillo porque iba a ser una semana crítica y necesitaba realzar su imagen el presidente Luis Arce".

Rodríguez concluyó que en el juicio se definirá la responsabilidad, destacando que muchos militares serán procesados simplemente por "cumplir órdenes", y que la justicia debería apuntar al General Zúñiga y considerar un juicio de responsabilidades contra el Presidente, quien está siendo "eximido de toda esta responsabilidad".

