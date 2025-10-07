Magistrados prorrogados advierten intento de descabezar el TCP

El presidente del Tribunal Constitucional, Gonzalo Hurtado, en conferencia de prensa, que hay acciones de algunos legisladores y del Órgano Judicial que buscan descabezar el Tribunal Constitucional y poner en duda la realización de la segunda vuelta electoral.

Recuerda que en el pasado se intento presionar al Tribunal para suspender las elecciones del 2025, al igual que las elecciones judiciales y en su momento se hizo los esfuerzos para salvar parcialmente la elección judicial.

“Actualmente hay acciones concretas tanto de ciertos legisladores como del Órgano Judicial, que, procurando el descabezamiento de este Tribunal Constitucional, buscan generar incertidumbre sobre la transparencia y la continuidad actual del proceso electoral y con ello amenazar la democracia y la segunda vuelta electoral ¿Por qué a dos semanas de la segunda vuelta electoral se busca descabezar al Tribunal Constitucional? ¿Qué actores políticos estarán detrás de este objetivo?”, manifestó Hurtado.

Además, aclaró que no entrará en disputada por las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo de Justicia Romer Saucedo, “que pretende iniciar una persecución judicial contra los miembros de este tribunal, con el objetivo de generar un vacío de poder, que impida se ejerza el control de constitucionalidad”.

Agregó que el TCP exigió en su momento a la Asamblea Legislativa a una elección complementaria de las elecciones judiciales.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play