Una tarde de terror vivieron los habitantes de la capital potosina tras una torrencial lluvia que provocó inundaciones masivas, el cierre de comercios y cuantiosos daños materiales. El temporal, que arrastró objetos y escombros por las principales vías, golpeó con especial dureza a la zona baja de la ciudad, dejando a varias familias en una situación crítica.

Uno de los casos más desgarradores se registró en la zona Las Delicias, donde la fuerza del agua acumulada hizo colapsar la pared de una vivienda, inundando por completo la planta baja.

"Lo he perdido prácticamente todo"

En el domicilio afectado residía una estudiante universitaria quien, entre lágrimas, relató los minutos de angustia que vivió mientras el nivel del agua subía rápidamente. "El agua ha reventado la pared. No sabíamos ni cómo salir. Estaba yo sola con mi perro. Todo lo que pensaba era en sacar a mi perro... Si no era el mesón, no sé hasta dónde hubiera llegado el agua", contó la joven.

La estudiante perdió las herramientas fundamentales para su futuro profesional y sustento diario. "He perdido mis laptops, mi celular de trabajo y personal, mi laptop de estudio, mis títulos. Me estoy quedando sin nada. Ni un peso, nada prácticamente", lamentó, señalando además que la falta de sistemas de alcantarillado en predios vecinos agravó el desastre.

Solidaridad y pedido de ayuda

El impacto de la lluvia fue tal que los muebles y pertenencias de la habitación salieron expulsados por las ventanas debido a la presión del agua. Vecinos de la zona se movilizaron para ayudar, pero la magnitud de la pérdida supera sus posibilidades.

La joven hizo un llamado urgente a las autoridades para que se agilicen los procesos de responsabilidad y solicitó la colaboración de la población. "Quisiera que lo agilicen. Por favor, esto no puede quedarse así... me estoy quedando sin nada", clamó la afectada.

La tormenta obligó a la paralización de actividades en gran parte de Potosí. Calles y avenidas quedaron convertidas en ríos, forzando a los ciudadanos a resguardarse en las plantas altas de sus casas. Las brigadas de emergencia se desplazaron a diferentes puntos de la ciudad, pero el reporte de viviendas dañadas, especialmente en las zonas periféricas, continúa en aumento. Se apela a la solidaridad de la población potosina para apoyar a esta estudiante universitaria que hoy se encuentra sin techo y sin sus herramientas de estudio.

