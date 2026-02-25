Suspenden el paro de salud anunciado para el jueves y viernes tras un acuerdo con la Secretaría de Salud

El paro de 48 horas anunciado por médicos y profesionales de salud para este jueves 26 y viernes 27 de febrero quedó suspendido tras una reunión sostenida con la Secretaría de Salud, instancia que presentó los comprobantes de los depósitos realizados y se comprometió a cancelar los sueldos adeudados hasta el día viernes.

La medida de presión había sido anunciada debido al retraso en el pago de salarios al personal médico y administrativo. De haberse concretado, no habría atención en consulta externa en los centros de primer y segundo nivel en Santa Cruz de la Sierra, afectando a cientos de pacientes.

Sin embargo, tras el encuentro entre ambas partes, las autoridades de salud no solo expusieron los desembolsos ya efectuados, sino que además asumieron el compromiso de regularizar la totalidad de los pagos pendientes en los próximos días.

Asimismo, se acordó trabajar en un Plan de Contingencia para hacer frente a la crisis sanitaria que atraviesa el sistema de salud.

